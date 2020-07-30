اتحاد الكرة يتنازل رسميًا عن قضيته ضد الشركة الراعية

تنازلت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنابني، عن القضية التي حركتها ضد الشركة الراعية لعدم سداد المستحقات المالية، بعد التسوية التي تمت بين الطرفين مؤخراً. وبحسب مصدر في اتحاد الكرة، فإن التسوية أسفرت عن أحقية اتحاد الكرة في الحصول على ١٠٤ ملايين جنيه، تم خصم ٤ ملايين منهم بسبب تسوية بعض الحقوق، وتقسيم ال١٠٠ مليون على دفعتين، الاولى يحصل عليها اتحاد الكرة عن طريق شيكات بقيمة ٥٠ مليون، وتسدد الشركة

الراعية ٥٠ مليون جنيه أخرى على أقساط لمدة ٤ شهور.وقام الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة السيد عمرو الجنايني بتسوية الأزمة التي حدثت مؤخرا مع الشركة الراعية لحقوق الاتحاد ، وذلك من خلال سلسلة من الاجتماعات جمعت بين أعضاء اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد وقيادات الشركة وتوجت بالاجتماع الأخير الذي شهد اتفاقا بين السيدين عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري وزكي عبد الحميد العضو المنتدب للشئون التجارية للشركة الراعية على تسوية المستحقات السابقة مما أنعش خزينة الاتحاد بجزء كبير من مستحقاته لدى الشركة.كما اتفق الجانبان على توسيع إطار التعاون والشراكة بينهما ، حيث توصلا إلى اتفاق جديد يقضي بتسويق خدمة تقنية VAR في مباريات المسابقات المحلية ، وهو الاتفاق الذي من شأنه سيوفر على الاتحاد التكلفة المالية للتقنية الحديثة.كان الاتحاد المصري قد سبق أن أعلن عن تحمله لنفقات تقنية VAR بهدف رفع مستوى المسابقات المحلية من خلال مشروع طموح يستهدف تملك أحدث أجهزة وأدوات التقنية بعد ثلاث سنوات وفق سياسة التملك التأجيري.