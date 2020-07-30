الاتحاد الإماراتي يعلن موعد انعقاد الجمعية العمومية

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية، والخاصة بتعديلات اللائحة وشئون انتقالات اللاعبين الموسم المقبل.
وقرر مجلس الإدارة أن يكون موعد الانعقاد 30 أغسطس المقبل.
على صعيد آخر تجتمع رابطة الدوري
وناقشت الرابطة خلال اجتماعها الأخير، تقريراً عن الموسم الذي تم إلغاؤه برغبة من الأندية.
كان اتحاد الكرة الإماراتي، قد أعلن شهر أغسطس المقبل موعداً لاستكمال المنافسات ، قبل أن تسجل عدة أندية هناك اعتراضها على قرار الاستئناف في ظل الظرف الحالي.
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