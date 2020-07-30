اخبار الرياضه

الاتحاد الإماراتي يعلن موعد انعقاد الجمعية العمومية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية، والخاصة بتعديلات اللائحة وشئون انتقالات اللاعبين الموسم المقبل.
وقرر مجلس الإدارة أن يكون موعد الانعقاد 30 أغسطس المقبل.
على صعيد آخر تجتمع رابطة الدوري

الإماراتي لكرة القدم، في الثالث عشر من أغسطس المقبل، لعقد الجمعية العمومية العادية، ومناقشة مستجدات الأندية خلال الموسم المقبل، بعد إلغاء الموسم الرياضي الحالي لتداعيات .

وناقشت الرابطة خلال اجتماعها الأخير، تقريراً عن الموسم الذي تم إلغاؤه برغبة من الأندية.
كان اتحاد الكرة الإماراتي، قد أعلن شهر أغسطس المقبل موعداً لاستكمال المنافسات ، قبل أن تسجل عدة أندية هناك اعتراضها على قرار الاستئناف في ظل الظرف الحالي.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الإماراتي يعلن موعد انعقاد الجمعية العمومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا