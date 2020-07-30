نادي كلوب أمريكا المكسيكي يضم لاعب ريال مدريد

أعلن نادي كلوب أمريكا المكسيكي، اليوم الخميس، تعاقده رسميًا، مع سيرجيو دياز لاعب ريال مدريد الإسباني، على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسب موقع النادي المكسيكي الرسمي، فإن مهاجم باراجواي الشاب سيرجيو دياز انضم لكلوب أمريكا على سبيل الإعارة مع خيار الشراء من ريال

مدريد.

سيبدأ مهاجم باراجواي الشاب سيرجيو دياز البالغ من العمر 22 عامًا مرحلة جديدة في مسيرته المهنية بوصوله إلى نادي كلوب أمريكا المكسيكي، حيث ظهر سيرجيو لأول مرة في سن 16 عامًا في سيرو بورتينو،

وكان له تأثير كبير على أحد أهم الأندية في باراجواي.

في سن 18 عامًا تم توقيعه من قبل ريال مدريد، وخلال موسمه الأول مع ريال مدريد كاستيا لعب 44 مباراة بين سيجوندا بي ودوري الشباب، وسجل 9 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة، لاعب خط الوسط الهجومي لديه 152 مباراة رسمية على مستوى الأندية، وسجل 30 هدفًا و13 تمريرة حاسمة.