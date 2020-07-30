نابولي يطالب يويفا بنقل مباراة برشلونة إلى ملعب محايد

طالب اوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي الإيطالي، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بنقل مباراة نابولي أمام برشلونة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، إلي ملعب

محايد.

وكان نابولي قد كشف عن مخاوفه من إقامة المباراة في برشلونة، بسبب عودة فيروس كورونا للانتشار هناك مرة أخري.

وقال دي لورينتيس: "لا أهم لماذ يجب أن تلعب المباراة في مدينة تعاني من أزمة كبيرة، ستكون مواجهة رائعة في أي مكان".

وأكمل: "الاتحاد الأوروبي لا يهتم بالأمر، لا يوجد أحد يعرف كيف يدير تلك المؤسسة".