مبادرة الرئيس السيسي لممارسة رياضة الدراجات تغزو العالم

يعلن مبادرة "دراجتك صحتك" عن انطلاق المرحلة الثانية للمشروع يوم الخميس المقبل.

الموافقين مبادرة تشجيع المواطنين على الممارسة الرياضية من خلال رياضة ركوب الدراجات بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين الدراجات يوم الجمعة الموافق 13 يونيو عام 2014 خلال ماراثون دراجات بمشاركة الطلاب والشباب من طلاب الكلية الحربية وطلاب كلية الشرطة والجامعات المدنية بموجب إلى المؤسسات وإعلاميين وفنانين.

ولكن تلك الجولة لم تكن المرة الوحيدة التي ظهر بها الرئيس السيسي وهو يقود دراجة ، فمنذ أن تولى رئاسة الجمهورية واعتاد المصريون على رؤية الرئيس وهو يقود الدراجة سواء في فبراير 2017 بصحبة طلاب أكاديمية الشرطة.

وفى نوفمبر 2018 أثناء قيامه بجولة تفقدية بمدينة شرم الشيخ ومع شباب العالم على هامش منتدى شباب العالم.

وفى ذات السياق لاقت مبادرة "دراجتك ... صحتك" التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة السياسية استحساناً وقبولاً واسعاً في الشارع المصرى وبين جميع أوساط المواطنين والشباب منهم ، الأمر الذي تم معه حجز المرحلة الأولى منها والتي تضم طرح ألف دراجة خلال 20 دقيقة فقط منذ الإعلان عن رابط التسجيل على البوابة

الإلكترونية لوزارة الشباب والرياضة.

وتمكين خلال الأسبوعين التاليين تسليم تلك الكمية بالكامل إلى المسجلين على رابط البوابة الإلكترونية للوزارة ، وهو الأمر الذي يدفع الوزارة إلى التعجيل بطرح المرحلة الثانية والتي ستتضمن اعداداً أكبر لاستيعاب الطلبات التي تقدم بها الشباب للتسجيل للحصول على الدراجة وتجاوز عددهم المائة وعشرون ألف على مدار الأسبوع الأول فقط منذ الإعلان عن رابط التسجيل للحصول على الدراجة.

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وخلال الأيام الماضية ، ظهر رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون في دعوة لجميع البريطانيين لركوب الدراجات الهوائية على الصحة العامة واللياقة البدينة للمواطنين الأمر الذي راه الكثيرون انتشاراً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضه المصريين على رياضة ركوب الدراجات صحة المواطنين ولياقتهم البدينة وكذلك توفير استخدام الطاقة التي على البيئة.

يعلن وزارة الشباب والرياضة عن انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "دراجتك .. صحتك" بعد عيد الأضحي المبارك حيث تتيح الفرصة أمام الشباب والمواطنين لشراء دراجة هوائية بسعر مدعم ، وذلك

بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية ، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع.

ومن المقرر أن تطرح وزارة الشباب والرياضة الرابط الاليكتروني أمام الراغبين في اقتناء الدراجات الهوائية يوم الخميس الموافق 6 أغسطس المقبل عبر البوابة الإليكترونية للوزارة والصفحات الرسمية لها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث الرابط الإليكتروني أنواع الدراجات المقدمة وأسعارها وآليات سداد قيمتها بعد تسجيل البيانات المطلوبة.

ويؤكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أهمية مبادرة "دراجتك صحتك" التي تنتمي إلى تشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة ، بالإضافة إلى تحسين اللياقة البدنية والصحية من خلال استخدامها ، وكذلك عن كونها وسيلة انتقال اقتصادية ومصاحبة للبيئة.

ولفت الوزير إلى نجاح المرحلة الأولى من المبادرة التي تم بدءها في 8 يوليو الماضي ، والاستقبال الكبير من قبل الشباب على شراء الدراجات بالتعاون المثمر مع شركاء النجاح وفي مقدمهم الهيئة العربية للتصنيع التي توفر الأعداد المطلوبة من الدراجات بأفضل جودة وكفاءة.

ويطلب الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة مستمرة في تنفيذ المبادرة ، كل كل الدراجات التي يطلبها الشباب عبر عدة مراحل مع تقديم التسهيلات اللازمة ، والوفاء بالإقبال الكبير على شراء الدراجات. يذكر أن الدراجات المقدمة ضمن المبادرة تنقس إلى نوعين ، الأولى الدراجة الجبلية وسعرها 1932 جنيها ، ومقاسها 26 ، والثانية الدراجة الهجين "السريعة" ويصل سعرها إلى 2362 جنيها ، ومقاسها 28.a