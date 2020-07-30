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تشافي يستأنف التدريبات بعد شفائه من فيروس كورونا

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كشفت تقارير صحفية قطرية، أن تشافي هيرنانديز نجم فريق الإسباني السابق، ومدرب نادي السد القطري حاليًا، تعافى تمامًا من الإصابة بفيروس المستجد كوفيد 19، بعد أيام من الإعلان عن إصابته وغيابه عن

لقاء فريقه بدوري نجوم قطر.

ونشر نادي السد القطري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورًا لنجم برشلونة السابق وهو يستأنف عمله رفقة الفريق، بعدما

غاب عن الوحدات التدريبية السابقة.

وشهد تدريبات السد الأخير ، عودة تشافي بعد شفائه من فيروس كورونا، الذي أصيب به منذ حوالي 14 يومًا.

وقال الموقع الرسمي: "حرص الجميع داخل الفريق على الترحيب بالمدير الفني، لا سيما وأن الفريق مقبل على تحديات قوية خلال المرحلة المقبلة".

 

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