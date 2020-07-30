فيتوريا يُفاجيء إدارة النصر في الميركاتو الصيفي 2020!

ترغب إدارة نادي النصر في تدعيم صفوف الفريق بكل قوة خلال الميركاتو الصيفي 2020، من أجل الحفاظ على لقب الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)، والمنافسة القوية في بطولة دوري أبطال آسيا في العام الحالي.

وخلال الأيام الماضية، ظهرت تقارير صحفية تركية تؤكد رغبة النصر في التعاقد مع الكرواتي دوماغوي فيدا، مدافع بشيكتاش، أحد نجوم منتخب كرواتيا وصيف كأس العالم 2018 في روسيا، حيث أشارت المصادر إلى أن نادي بشيكتاش التركي يريد الاستغناء عن خدمات اللاعب بسبب راتبه السنوي الضخم.

لكن مدرب النصر، روي فيتوريا، رفض التعاقد مع فيدا، مفضلا عودة البرازيلي مايكون بيريرا لصفوف الفريق، وتسوية الخلافات المالية مع جلطة سراي.

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وكان مايكون قد غادر الرياض، للانضمام إلى جالطة سراي، بعد فشل مفاوضات النصر تمديد التعاقد معه أو شراء المدة المتبقية من عقده مع النادي التركي، الذي طلب الحصول على 3 ملايين يورو للموافقة على الاستغناء عن مايكون بشكل نهائي للنصر، الأمر الذي وجده مسئولو العالمي ابتزازا ماليا.

لكن في الساعات الماضية، حدثت انفراجة في الأزمة، وأكدت مصادر أن لاعب النصر قد يصل اليوم إلى الرياض على متن طائرة خاصة، وأنه سينضم إلى العالمي لمدة موسم واحد مقابل مليون و700 ألف يورو، بعد أن أنهى مايكون عقده مع غلطة سراي عبر شراء المدة المتبقية، وسيكون اللاعب متاحاً للمشاركة في مواجهة الديربي أمام الهلال يوم 5 أغسطس المقبل، في إطار الجولة 23 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويتصدر الهلال بطولة الدوري السعودي للمحترفين، التي توقفت بشكل إجباري منذ منتصف شهر مارس الماضي؛ بسبب جائحة كورونا، ويأتي النصر في المركز الثاني بفارق 6 نقاط عن الزعيم، علما بأن المسابقة يتبقى على نهايتها 8 جولات.

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