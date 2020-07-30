رياضة | مانشستر سيتي يقترب من خطف هدف ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يقترب من خطف هدف ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر سيتي الإنجليزي أصبح قريبًا للغاية من إتمام اتفاقه مع فالنسيا الإسباني على التعاقد مع الجناح الإسباني الشاب فيران توريس في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت شبكة سكاي سبورتس البريطانية أن الناديين اقتربا من التوصل لاتفاق على حوالي 21 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى المكافآت.

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وأفادت الشبكة البريطانية بأن ذلك يأتي في ظل رغبة المان سيتي في تعويض رحيل ليروي ساني عن الفريق بعدما انتقل إلى بايرن ميونخ الألماني.

وأوضحت الشبكة البريطانية أن النجم الإسباني البالغ من العمر 20 عامًا يستطيع اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن توريس شارك خلال الموسم المنصرم في 44 مباراة في كل البطولات مع فالنسيا وسجل خلالهم ستة أهداف وصنع ثمانية أهداف آخرين.