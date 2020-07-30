رياضة | ريفالدو يهاجم إدارة برشلونة بسبب ميلو.. ويوجه نصيحة إلى كوتينيو

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ريفالدو يهاجم إدارة برشلونة بسبب ميلو.. ويوجه نصيحة إلى كوتينيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن البرازيلي ريفالدو نجم منتخب السلمبا السابق هجوماً حادا على إدارة برشلونة وحملهم مسئولية ما يحدث لمواطنه آرثر ميلو نجم خط وسط الفريق الكتالوني، كما وجه نجم البرازيل السابق نصيحة إلى كوتينيو نجم البرسا الحالي وطالبه بالعودة إلى إنجلترا.

وقال ريفالدو في تصريحات لوسائل الإعلام:"لا يمكن لأحد أن يلوم ميلو على تصرفاته، كل شيء يشير إلى أن الإدارة هي التي أخبرت سيتين بعدم الاعتماد على ميلو".

وأضاف:"أنا متأكد من أن سيتين كان يريد أن يكون ميلو جاهز للمشاركة في المباريات لأنه واحد من أفضل اللاعبين وسيكون مفيداً للفريق".

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وتابع:"من المحزن أن نرى الأمر ينتهي هكذا، بالتأكيد ليس هذا الذي أراده ميلو عندما رحل عن جريميو إلى أوروبا".

وأردف قائلاً: "لا يجب أن تسير الأمور على هذا النحو، انظر إلى بيانيتش كيف يلعب بشكل طبيعي مع اليوفي".

وعن وضع كوتينيو مع البرسا، علق ريفالدو قائلا:"من الصعب رؤية كوتينيو بقميص برشلونة من جديد، أفضل خيار هو العودة إلى إنجلترا".

واختتم ريفالدو تصريحاته قائلاً: "الدوري الإنجليزي مناسب لخصائصه، يمكن أن يلعب مع آرسنال أو ليستر سيتي أو توتنهام لإثبات أنه لاعب عالمي".