رياضة | فايلر يعطي فرصة أخيرة للمنبوذ

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يعطي فرصة أخيرة للمنبوذ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على منح فرصة جديدة لوليد أزارو لاعب الأحمر خلال الفترة المقبلة.

ويلعب أزارو معارًا في صفوف فريق الاتفاق السعودي، لمدة ستة أشهر منذ شهر يناير الماضي.

وبحسب تقارير صحفية، فإن فايلر وافق على منح فرصة جديدة لوليد أزارو، بعد العرض عليه من قبل لجنة التخطيط.

جاء قرار فايلر بعودة وليد أزارو، بعد ضغوط مكثفة من جانب لجنة التخطيط بالفريق الأحمر، وأيضًا فى ظل رغبة اللاعب فى العودة من جديد.