رياضة | 5 لاعبين من أهلي 2001 في معسكر منتخب مصر للشباب

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر 5 لاعبين من أهلي 2001 في معسكر منتخب مصر للشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى النادي الأهلي خطاباً من الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب خلاله استدعاء 5 لاعبين من فريق مواليد 2001؛ للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني للشباب المقرر انطلاقه في 5 أغسطس المقبل، ضمن الاستعدادات للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب 2021 بموريتانيا.

وقع اختيار ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب على كل من حمزة علاء (حارس مرمى) ومحمد المغربي (مدافع) ومحمد أشرف (ظهير أيسر) وأحمد أشرف (صانع ألعاب) ومحمود صابر (جناح أيمن)، وذلك من أصل 17 لاعباً تم استدعائهم للمعسكر.

وينطلق المعسكر المفتوح لمنتخب الشباب في 5 أغسطس المقبل، ويستمر حتى الأول من نوفمبر المقبل، وهو موعد السفر إلى تونس من أجل المشاركة في بطولة تصفيات دول شمال إفريقيا التي تقام بمشاركة منتخبات مصر وليبيا والجزائر وتونس والمغرب، بنظام دوري من دور واحد، ويتأهل من خلالها الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني إلى كأس الأمم الإفريقية للشباب.