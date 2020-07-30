رياضة | 5 لاعبين من أهلي 2001 في معسكر منتخب مصر للشباب

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر 5 لاعبين من أهلي 2001 في معسكر منتخب مصر للشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تلقى النادي الأهلي خطاباً من الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب خلاله استدعاء 5 لاعبين من فريق مواليد 2001؛ للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني للشباب المقرر انطلاقه في 5 أغسطس المقبل، ضمن الاستعدادات للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب 2021 بموريتانيا.
وقع اختيار ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب على كل من حمزة علاء (حارس مرمى) ومحمد المغربي (مدافع) ومحمد أشرف (ظهير أيسر) وأحمد أشرف (صانع ألعاب) ومحمود صابر (جناح أيمن)، وذلك من أصل 17 لاعباً تم استدعائهم للمعسكر.
وينطلق المعسكر المفتوح لمنتخب الشباب في 5 أغسطس المقبل، ويستمر حتى الأول من نوفمبر المقبل، وهو موعد السفر إلى تونس من أجل المشاركة في بطولة تصفيات دول شمال إفريقيا التي تقام بمشاركة منتخبات مصر وليبيا والجزائر وتونس والمغرب، بنظام دوري من دور واحد، ويتأهل من خلالها الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني إلى كأس الأمم الإفريقية للشباب.