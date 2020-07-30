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رياضة | إصابة جديدة تضرب برشلونة قبل مواجهة نابولي

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إصابة جديدة تضرب قبل مواجهة نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

تلقى فريق برشلونة ضربة جديدة قبل مواجهة نابولي الإيطالي في إياب دور الـ16 في .

 

وقال نادي برشلونة في بيان طبي عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الخميس: ‘‘أُصيب اللاعب خورخي كوينكا في الفخذ الأيمن، وعودته تعتمد على مدى سرعة تعافيه‘‘.

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وكان خورخي كوينكا من بين الخمسة لاعبين الذين تم استدعائهم بالأمس لتدريبات الفريق الأول لبرشلونة لتغطية الغيابات التي ضربت الفريق مؤخرًا، لكن يبدو أن سوء الحظ يحالف سيتين ليخسر جهود اللاعب الشاب قبل المباراة الهامة ضد نابولي.

 

وكان برشلونة قد أعلن بالأمس إصابة داني مورير في العضلة ذات الرأسين الفخذية في الساق اليمنى.

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