رياضة | هاميلتون يسعى لتمديد رقمه القياسي في سباق بريطانيا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر هاميلتون يسعى لتمديد رقمه القياسي في سباق بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق رياضة سباقات السيارات "فورمولا 1"، منافسات شرسة في سباق جائزة بريطانيا الكبرى، بين أفضل السائقين حول العالم وعلى رأسهم البطل لويس هاميلتون، وذلك يوم الأحد المقبل.

ويتطلع هاميلتون، على حلبة سيلفرستون، لتمديد رقمه القياسي بالفوز بسباق بريطانيا للمرة السابعة، كما يملك الرقم القياسي لمركز أول المنطلقين بـ6 مرات سابقة.

وفيما يلي إحصاءات من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات قبل جائزة بريطانيا الكبرى، الجولة الرابعة من الموسم.

سباق مثير

- يبلغ طول اللفة 5.891 كيلومتر بمسافة إجمالية قدرها 306.198 كيلومتر على مدار 52 لفة.

- احتل مركز أول المنطلقين في 2019: الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس.

- الفائز بالسباق في 2019: البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس.

- هاميلتون صاحب أسرع لفة مع مرسيدس في 2019 بزمن بلغ دقيقة واحدة و27.369 ثانية.

- يبدأ السباق الساعة 1310 بتوقيت جرينتش (1410 بالتوقيت المحلي).

بريطانيا

- سباق الأحد سيكون النسخة رقم 71 من جائزة بريطانيا الكبرى.

- مرسيدس انتصر في 6 من آخر 7 سباقات في بريطانيا.

- مركز أول المنطلقين ليس مزية كبيرة لكن كل الفائزين منذ عام 2000، انطلقوا من المركز الرابع على الأقل.

- 3 سائقين حاليين فازوا في سيلفرستون: هاميلتون (2008 و2014 و2015 و2016 و2017 و2019) وسيباستيان فيتل (2009 و2018) وكيمي رايكونن (2007).

- جائزة بريطانيا الكبرى بجانب سباق إيطاليا، كانا في جميع نسخ بطولة العالم منذ 1950.

- سباق الموسم الحالي سيكون رقم 54 في حلبة سيلفرستون.

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الانتصارات

- حقق هاميلتون 86 انتصارا في 253 سباقا خلال مسيرته ويأتي في المركز الثاني في قائمة الأكثر فوزا بالسباقات على مر العصور بعد الألماني مايكل شوماخر بطل العالم 7 مرات (91).

- انتصر الألماني فيتل سائق فيراري في 53 سباقا.

- يسعى هاميلتون لفوزه الثالث على التوالي بعد جائزتي ستايريان والمجر.

- حقق فيراري 238 انتصارا في فورمولا 1 منذ 1950، مقابل 182 لمكلارين و114 لوليامز و105 لمرسيدس و62 لرد بول.

- لم يفز البطلان السابقان وليامز ومكلارين بأي سباق منذ 2012.

مركز أول المنطلقين

- يملك هاميلتون الرقم القياسي لمركز أول المنطلقين برصيد 90 مرة.

منصة التتويج

- صعد هاميلتون على منصة التتويج 153 مرة في مسيرته متأخرا بمرتين فقط عن رقم شوماخر القياسي.

النقاط

- يملك هاميلتون فرصة تمديد رقمه القياسي، إذ حصل على نقاط في آخر 36 سباقا.

- جميع الفرق العشرة المشاركة ما عدا وليامز حصلوا على نقاط هذا الموسم.

خط النهاية

فريقان فقط هما مرسيدس ومكلارين نجحا في إنهاء جميع سباقات هذا الموسم بثنائي كل منهما.