شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي على رادار أولمبياكوس اليوناني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدر رمضان صبحي، لاعب الأهلى والمعار من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، غلاف صحيفة «protathlitis» اليونانية، حيث تناولت الصحيفة تقريرًا مطولًا كشفت فيه رغبة نادي أولمبياكوس اليوناني في التعاقد معه.

وأشارت الصحيفة إلى أن عرض أولمبياكوس يصل إلى مليون و300 ألف يورو للفوز بخدمات اللاعب المصري.

وتنتهي إعارة رمضان صبحي للنادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي.