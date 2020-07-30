شكرا لقرائتكم خبر عن «بسيوني» يمنح لاعبي طلائع الجيش راحة 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح عبدالحميد بسيونى، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، لاعبيه راحة من التدريبات أيام الخميس والجمعة والسبت بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعقب عودتهم أمس الأربعاء من معسكر برج العرب بالإسكندرية، الذي خاض خلاله العديد من المباريات الودية استعدادًا لعودة الدوري الممتاز لها 6 أغسطس المقبل، بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يستهل الطلائع مبارياته بمواجهة بيراميدز، في تمام الثامنة مساء 16 أغسطس على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الـ20 بالدوري الممتاز.

ويستـأنف فريق طلائع الجيش تدريباته على استاد جهاز الرياضة العسكرى في الخامسة عصر الأحد المقبل استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب الودية المقرر لها 4 أغسطس المقبل.