شكرا لقرائتكم خبر عن «طولان» يطلب عودة «دويدار» من أسوان الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر حلمي طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، عودة مصطفى دويدار، لاعب الفريق والمعار لنادي أسوان لنهاية الموسم الجاري، لصفوف النادي البترولي، الموسم المقبل.
وقرر الجهاز الفنى للفريق البترولى عودة اللاعب لصفوف أنبي في نهاية الموسم الجاري بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه مع فريق أسوان هذا الموسم.
وكان أحد الأسباب التي دفعت «طولان» لإعادة اللاعب لصفوف الفريق هو إجادة «دويدار» اللعب في مركز الظهير الأيمن والجناح الأيمن في ظل العجز الذي يعاني منه الفريق في هذين المركزين.
يذكر أن اللاعب صاحب الـ21 عامًا لعب مع أسوان هذا الموسم 7 مباريات في مسابقة الدوري صنع خلالها هدفين.
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