شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب يقترب من العودة للنادي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقترب عماد متعب، نجم الأهلي السابق، من العودة إلى القلعة الحمراء بعد قرابة عامين من مغادرة النادي وإعلانه اعتزاله كرة القدم، ليتولى منصبًا إداريًا.

وعلمت «المصري اليوم» أن لجنة التخطيط وقع اختيارها على «متعب» لشغل منصب المنسق العام لقطاع الكرة، والذي شغله سابقًا حسام غالي، فيما ينتظر عرض الأمر على مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب للحصول على الموافقة.

وكان المنصب المرشح له «متعب» قد شغله «غالي» قبل قرابة عامين قبل أن يتقدم باستقالته بسبب بعض الخلافات مع مجلس الإدارة.