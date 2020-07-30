شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التفاصيل المالية لعقد مروان محسن الجديد مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جاء إعلان النادي الأهلي عن تجديد عقد مهاجمه مروان محسن لمدة ثلاث سنوات قادمة ليسدل الستار على هذا الملف، في الوقت الذي أكد فيه تامر النحاس، وكيل اللاعب، في تصريحات تلفزيونية سابقة أن اللاعب حصل على 90% من طلباته.

وعلمت «المصري اليوم» أن العقد الجديد للاعب مع القلعة الحمراء ينص على حصوله على 6 مليون جنيه في الموسم الأول، تزيد إلى 7 مليون في الموسم الثاني وتصل إلى 8 مليون في الموسم الثالث.

وكان اللاعب قد وقع على تجديد العقد قبل ثلاثة أيام في حضور كل من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وأمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي.