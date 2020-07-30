شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يرجئ الإعلان عن صفقات الزمالك لنهاية الموسم لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، تأكيده على إبرام صفقات قوية ستسعد جماهير الأبيض فى كل مكان، مشددا على عدم الإعلان عن أى منها فى الوقت الحالى حرصا على استقرار الفريق.

وأكد رئيس الزمالك ان رفضه الإعلان عن الصفقات يأتى حفاظا على استقرار الفريق وتجنبا للفتنة داخل الصفوف البيضاء خاصة مع الاستعدادات الجادة لعودة الدورى ودورى ابطال افريقيا ، مكتفيا بالإشارة إلى أنها صفقات ستحقق طموحاتهم فى حصد البطولات ، وكل شئ يتم بالتنسيق مع الفرنسى كارتيرون المدير الفنى صاحب الراى الحاسم فى كل القرارات الفنية .

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وترددت أنباء قوية عن حسم الزمالك لخمس صفقات قوية أبرزها التونسى المثلوثى ، ونبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز ولكن الادارة البيضاء لم تعلن رسميا عن ضم اى صفقة حتى الان .

وحسم الفرنسي كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، قراره استئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز بسبب تفادى توقيع أى عقوبات على النادى واعتبار الدورى خير استعداد لمباريات بطولة دورى أبطال أفريقيا التى وصل لمحطة نصف النهائى فيها بمواجهة الرجاء المغربى .

وكان الزمالك يرفض استكمال الموسم بسبب فيروس كورونا ، ومع قرار اتحاد الكرة عودة النشاط والموسم واعلن مرتضى منصور منح قرار اللعب من عدمه للجهاز الفنى بقيادة كارتيرون والذى حضر للجمعية العمومية البيضاء يوم الاثنين الماضى واعلن رايه ياستكمال الدورى .