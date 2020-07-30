شكرا لقرائتكم طبيب الدراويش: مدبولى يشارك بالمران بعد إجازة العيد رغم جرح الـ3 غرز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى بالاسماعيلى أن أحمد مدبولى صانع ألعاب الإسماعيلى تعرض لجرح غائر فى جانب رأسه ، على هامش مشاركته فى ودية مصر المقاصة ، وقال أكرم عبد العزيز :"تم اجراء 3 غرز للاعب القادم الزمالك حيث من المقرر أن يشارك بالتدريبات بشكل طبيعى بعد انقضاء اجازة عيد الأضحى المبارك".

وتعرض أحمد مدبولى، صانع ألعاب الإسماعيلى، للإصابة فى مباراة فريقه الودية أمام مصر للمقاصة، التى جمعت بينهما،مساء الأربعاء، وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، فى إطار تحضيرات الفريق لاستئناف مسابقة الدورى المحلى، الذى تقرر استئنافه يوم 6 أغسطس المقبل، وشهدت تقدم الفريق الفيومى بالهدف الأول عن طريق صلاح أمين من ركلة جزاء قبل أن يتعادل محمد هاشم من رأسية للدراويش صنعها له أحمد مدبولى.

وقام الجهاز الطبى لنادى الإسماعيلى بإجراء جراحة لأحمد مدبولى، عبارة عن خياطة 4 غرز بالحاجب أعلى العين، بسبب الإصابة التى تعرض لها فى ودية مصر للمقاصة، وخرج على أثرها من المباراة التى جاءت فى إطار تجهيز اللاعبين لاستكمال منافسات الدورى الممتاز والرفع من لياقتهم البدنية، حيث سبق وشارك مدبولى مع الدراويش فى 19 مباراة قبل توقف المنافسات الرياضية بسبب فيروس كورونا، بواقع 11 مباراة فى الدورى و5 مباريات فى البطولة العربية ومباراتين فى كأس مصر، وأحرز خلالهم هدفين.

وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم جدول المباريات المؤجلة و4 أسابيع من مسابقة الدورى الممتاز للموسم الحالى 19-2020 الذى تقرر استئنافه اعتبارًا من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف اضطرارية بسبب جائحة كورونا، جاء ذلك فى أعقاب ورود الموافقات الأمنية اللازمة على الملاعب والمواعيد التى أقرتها إدارة المسابقات.

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ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلى نظيره المصرى يوم 14 أغسطس باستاد برج العرب بالأسبوع الـ 19 بالمسابقة المحلية، ثم يلتقى وادى دجلة يوم 19 من الشهر ذاته على ملعب الإسماعيلية بالأسبوع الـ 20

كما يحل الإسماعيلى ضيفًا على حرس الحدود باستاد المكس يوم 23 من الشهر المقبل بالأسبوع الـ 21 على أن يستضيف طنطا يوم 27 أغسطس بالأسبوع الــ22.

وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.