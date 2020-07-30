شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: مانشستر سيتي حسم صفقة «أكي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «بورنموث إيكو» البريطانية، اليوم الخميس، إن نادي بورنموث، الذي هبط من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الأسبوع، قبل عرضُا لبيع مدافعه ناثان أكي إلى مانشستر سيتي، وصيف بطل ‘نجلترا، مقابل 41 مليون جنيه إسترليني.

وهبط بورنموث من دوري الأضواء الانجليزي الأحد الماضي ويتوقع أن يرحل جراء ذلك عدد من لاعبيه ومن بينهم أكي.



وكان الهولندي أكي، صاحب الـ25 عامًا، ضمن صفوف الناشئين في تشيلسي اللندني واعير إلى بورنموث قبل الارتباط معه بعقد دائم مقابل 20 مليون جنيه إسترليني في يونيو 2017.



ويسعى مانشستر سيتي، الذي يدربه الإسباني المخضرم بيب جوارديولا، إلى تعزيز خطه الخلفي في إطار خطة لدعم الفريق من أجل المنافسة على اللقب في الموسم المقبل.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أيضاًا أن سيتي يقترب من التوصل لاتفاق للتعاقد مع جناح بلنسية فيران توريس (20 عاما) مقابل مبلغ مبدئي يصل إلى 20.9 مليون جنيه استرليني (27.13 مليون دولار) ليكون بديلا محتملًا للألماني ليروي ساني الذي انتقل إلى بايرن ميونيخ في وقت سابق من الشهر الجاري مقابل مبلغ قدر بنحو 45 مليون يورو (52.87 مليون دولار).

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