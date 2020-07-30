شكرا لقرائتكم خبر عن تضحية كبيرة تنتظر «سانشيز» للبقاء في إنتر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيتعين على النجم التشيلي أليكسيس سانشيز التضحية بجزء من راتبه في حال أراد الانضمام إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي، الذي يقضي ضمن صفوفه فترة إعارة، بشكل نهائي.

وكان «سانشيز» قد انضم إلى النيراتزوري مطلع هذا الموسم على سبيل الإعارة قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، فيما كان الاتفاق بين الناديين خلال فترة الإعارة ينص على تحمل الشياطين الحمر نصف راتب اللاعب البالغ 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، بينما يدفع النادي الإيطالي النصف الآخر.

وحسب شبكة ESPN، فإن إنتر يرغب في تمديد تواجد الدولي التشيلي في صفوفه، إلا أنه لا يمكنه تحمل دفع كامل راتبه وحده، لذا ففي حال أراد اللاعب البقاء في ميلانو، فسيكون عليه التضحية بجزء من راتبه.