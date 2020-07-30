شكرا لقرائتكم خبر عن «كهربا»: هذه مهنتي بعد اعتزالي كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، عن نيته الاتجاه إلى التمثيل عقب اعتزاله كرة القدم، فيما اختار أحد زملائه للانضمام إليه في المهنة الجديدة.

وقال «كهربا»، خلال حلوله ضيفًا على قناة النادي الأهلي، ردًا على سؤال من المذيعة سهام صالح عن رغبته في الاتجاه إلى التمثيل: «أنا عندي 26 سنة لسة صغير، لسة لما أخلص كورة بعد 10 سنين كمان إن شاء الله في الكورة أمثل»

وأوضح أنه يضع هذا الأمر كأحد أهدافه عقب اعتزاله كرة القدم، مشيرًا إلى أن اللاعب الذي سيختاره للتمثيل معه هو صالح جمعة.

وأضاف أنه لا يزال بحاجة لتعلم التمثيل، رغم صداقاته الكثيرة في الوسط الفني، موجهًا سؤالًا لسهام صالح: «شفتي برنامج رامز؟.. اتفرجي على الحلقة ثاني هتعرفي أنا كويس ولا مش كويس.. ريأكشناتي باين علي أعرف أمثل ولا معرفش؟».

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