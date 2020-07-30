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تدريبات بدنية قوية بالكرة في مران الأهلى اليوم

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جدة - عمرو شويل وأدى لاعبو الأهلى تدريبات بدنية في مران الفريق الذى أقيم اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بالإضافة إلى الجري حول الملعب، وفقرات متنوعة من التدريبات البدنية بالكرة.

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كما عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق محاضرة فنية مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الصباحي، الذى حرص على توجيه بعض اللاعبين قبل بداية المران وكذلك تقسيم اللاعبين لعدة مجموعات وتحديد بعض الأمور الفنية.

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وواصل الفريق تدريباته اليومية على ملعب التتش فيما قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة تبدأ من غد الجمعة على أن يستأنف الفريق مرانه الأحد المقبل.

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 ويستعد الأهلي لاستئناف بطولة الدوري التى توقفت عدة أشهر بسبب "جائحة" وتقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل ويستهلها الاهلي يوم 9 من الشهر المقبل بمواجهة أنبي ، كما يستعد الفريق لمباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي في سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

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