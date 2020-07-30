شكرا لقرائتكم إبراهيموفيتش يقود ميلان لاكتساح سامبدوريا برباعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قاد النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش فريقه ميلان للتأهل لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم في الموسم القادم، عقب تسجيله هدفين وصناعته هدفا آخر خلال فوز الفريق اللومباردي 4 - 1 على مضيفه سامبدوريا اليوم الأربعاء في المرحلة السابعة والثلاثين (قبل الأخيرة) لبطولة الدوري الإيطالي.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز فيرونا على سبال 3 - صفر، ولاتسيو على ضيفه بريشيا 2 - صفر، وساسولو على ضيفه جنوى 5 - صفر، وليتشي على مضيفه أودينيزي 2 - 1.

بهذا الانتصار، حجز ميلان مقعده في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، بعدما رفع رصيده إلى 63 نقطة في المركز السادس، الذي يصعد بصاحبه للدور المؤهل لمرحلة المجموعات بالمسابقة القارية، حيث يتفوق بفارق 4 نقاط على نابولي، صاحب المركز السابع قبل مرحلة على نهاية الموسم. في المقابل، تجمد رصيد سامبدوريا، الذي خاض المباراة بأعصاب هادئة، بعد ضمان بقائه بالبطولة في وقت سابق، عند 41 نقطة في المركز الخامس عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

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وافتتح إبراهيموفيتش التسجيل مبكرا لميلان في الدقيقة الرابعة، قبل أن يصنع الهدف الثاني الذي سجله زميله التركي هاكان تشالهانوغلو في الدقيقة 54.

وعاد إبراهيموفيتش للتسجيل من جديد، عقب إحرازه الهدف الثالث لميلان وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 58 من صناعة تشالهانوغلو، ليرفع بذلك رصيده التهديفي في مسيرته مع الفريق إلى 51 هدفا ببطولة الدوري. وسبق لإبراهيموفيتش تسجيل 42 هدفا مع ميلان في 61 مباراة بالدوري الإيطالي خلال مسيرته الأولى مع الفريق موسمي 2010 - 2011 و2011 - 2012، قبل أن يحرز تسعة أهداف معه منذ انضمامه للفريق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقلص سامبدوريا الفارق، عقب تسجيل لاعبه النرويجي كريستوفر أسكيلدسن هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 87، معوضا ركلة الجزاء، التي أهدرها زميله غونزالو ماروني في الدقيقة 78، لكن رافاييل لياو أحرز الهدف الرابع لميلان في الدقيقة 90. ويتطلع ميلان حاليا لتخطي روما، صاحب المركز الخامس حاليا، المؤهل مباشرة لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال.