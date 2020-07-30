الأندية السعودية تحصل على الحد الأعلى من المقاعد في دوري أبطال آسيا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الأربعاء، 3 مقاعد مباشرة إلى جانب مقعد ملحق للأندية السعودية في دوري أبطال آسيا، لتحصل الأندية السعودية رسميًا على الحد الأعلى من المقاعد في دوري أبطال آسيا للنسختين المقبلتين 2021 و2022.
وقال الاتحاد السعودي في بيان صحافي: طبقًا لتقييم الاتحاد الآسيوي فإن الدولتين الأعلى في التصنيف في قسمي (الغرب والشرق) تحصلان على الحد الأعلى، ويعتمد هذا التقييم على نتائج الفرق في البطولة خلال الأربع سنوات الماضية.
وقدمت الأندية السعودية نتائج مميزة في النسخة الماضية حيث وصلت أندية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال إلى دور الـ 16 وواصل الاتحاد والنصر والهلال إلى ربع النهائي، فيما تمكن الهلال من تحقيق اللقب.
من جانبه ثمّن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة للأندية وقطاع كرة القدم بشكل عام، والجهود التي بذلت من قبل الأندية السعودية والأداء الفني المميز والذي أتى ثماره بتحقيق العديد من الإنجازات للكرة السعودية على كافة المستويات.
ووجه المسحل الشكر لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على جهوده ومتابعته من أجل الارتقاء بالرياضة السعودية، متمنيًا أن تواصل أندية السعودية تمثيل الوطن بصورة مشرفة في كافة المحافل.
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