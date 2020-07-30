إصابة لاعب في إشبيلية بفيروس كورونا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قال إشبيلية المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء إن لاعبا في الفريق الأول أصيب بفيروس كورونا قبل مواجهة في دور الستة عشر للدوري الأوروبي أمام روما الإيطالي.
وقال النادي الإسباني إن لاعبيه ومدربيه وأفراد الجهاز الفني خضعوا لفحوص يوم الأحد. وأضاف أن اللاعب الذي لم يكشف عن اسمه لم تظهر عليه أي أعراض وتم وضعه قيد العزل في منزله.
وأضاف في بيان : قرر إشبيلية تعليق المران مؤقتا لتطهير منشآت التدريب وفقا للبروتوكولات الصحية الصارمة في مثل هذه المواقف.
وتابع: منذ اكتشاف الحالة أجرى النادي بالفعل اختبارين جديدين لبقية العاملين. جاءت كل نتائج الاختبار الأول سلبية.
وأضاف أن نتائج الاختبار الثاني الذي أجري يوم الأربعاء ستظهر يوم الخميس.
واحتل إشبيلية المركز الرابع في الدوري الإسباني هذا الموسم وسيواجه روما في السادس من اغسطس في ألمانيا في مواجهة من مباراة واحدة بعد أن أجبر الوباء الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا)
على تعليق المنافسات قبل إقامة مباراة الذهاب في مارس الماضي.
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