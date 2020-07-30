صحيفة يونانية تكشف العرض المالي لأولمبياكوس لضم رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكدت صحيفة " kokkinos.protathlitis" اليونانية، أن نادي أولمبياكوس قدم عرضًا للتعاقد مع رمضان صبحي لاعب الأهلي المعار من صفوف هدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وارتبط رمضان صبحي بعدة أندية أوروبية خلال الفترة الأخيرة على رأسهم أولمبياكوس اليوناني، في الوقت الذي يربغب فيه النادي الأهلي في شراء اللاعب من ناديه الإنجليزي.

وبحسب ما ذكرته الصحيفة اليوم الخميس، فإن العرض المقدم من أولمبياكوس يتضمن التعاقد مع اللاعب بقيمة مليون و300 ألف يورو.

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وكانت تقارير إنجليزية قد أشارت في وقت سابق إلى أن هدرسفيلد يسعى إلى تحقيق أعلى استفادة مادية ممكنة هذا الصيف، نظرًا لقرب نهاية عقد اللاعب في يونيو 2021.

لكن بالنظر للعرض المقدم من أولمبياكوس فمن المتوقع ألا يتخذ النادي الإنجليزي خطوة جادة خاصة وأنه تعاقد مع رمضان مقابل خمسة ملايين جنيه إسترليني عام 2018 قادما من ستوك سيتي وهو العرض المالي الذي يبحث عنه النادي لبيع صاحب الـ23 عاما.

جدير بالذكر أن أولمبياكوس يضم بين صفوفه الدولي المصري أحمد حسن "كوكا" مهاجم المنتخب الوطني والمتوج مع فريقه ببطولة الدوري اليوناني هذا الموسم.