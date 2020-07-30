تقارير: مانشستر سيتي يقترب من إنهاء أول صفقاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد: بدأ نادي مانشستر سيتي ترميم دفاعه الذي كان سبباً واضحاً في خسارة لقب البريميرليج في الموسم الحالي 2019-2020 وأنهى أولى صفقاته. ونشرت صحيفة "أثلتيك" تفاصيل أولى صفقات مانشستر سيتي، حيث تم التأكيد على الاتفاق بين وصيف بريميرليج ونادي بورنموث لانتقال ناثان أكي بشكل رسمي. Advertisements وتم الاتفاق على أن يحصل النادي الهابط لدوري الدرجة الأولى على 40 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى مليون رسوم يتحملها مانشستر سيتي. ومن المتوقع أن يعلن النادي السماوي عن إتمام الصفقة خلال أيام بشكل رسمي عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي. ويستهدف مانشستر سيتي إضافة كاليدو كوليبالي مدافع نابولي إلى قائمته في الموسم الجديد، كما يضع باو توريس مدافع فياريال الإسباني ضمن اهتماماته حال فشل المفاوضات مع النادي الأيطالي.

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