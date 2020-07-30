منافس الزمالك.. أزمة المحترفين تؤرق الرجاء.. والسفارة الحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
باءت كل المحاولات التي قامت بها إدارة الرجاء لتأمين عودة الثنائي بين مالانجو وفابريس نجوما إلى المغرب بالفشل بسبب الاجرءات الاحترازية المتبعة في السفر والمطارات على خلفية جائحة كورونا.
وكان من المقرر عودة ثنائي الرجاء البيضاوي إلى المغرب يوم الخميس الماضي، إلا أن الإجراءات المعقدة في مطار كينشاسا الكونغولية حالت دون استقلالهما الطائرة التي كانت متوجهة إلى باريس (ومنها للمغرب) على الرغم من التزام اللاعبين بكافة الشروط القانونية المطلوبة.
وبحسب ما ذكرته "المنتخب" المغربية في نسختها الورقية، فإن إدارة الرجاء تواصلت بشكل مباشر مع مسئولي السفارة المغربية لإيجاد حل لعودة اللاعبين حتى تمكنا من اللحاق بمباريات الرجاء.
ويعد الثنائي الأجنبي من العناصر الأساسية لفريق الرجاء ومن الثوابت الرئيسية في تشكيل الأخضر ما يزيد من صعوبة الأمر.
جدير بالذكر أن الرجاء المغربي هو منافس الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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