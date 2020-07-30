منافس الأهلي.. الوداد: لا تفاوض مع ناهيري.. وجاريدو يبتكر حلولا جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تصاعدت أزمة محمد ناهيري لاعب الوداد البيضاوي بعدما ماطل في تجديد عقده مع الفريق المغربي، ووضع سعيد الناصيري حدًا للقصة ورفض فتح باب التفاوض إلا بشروط معينة.

وعلى الرغم من تمسك خوان كارلوس جاريدو مدرب الوداد بخدمات ناهيري وتوصيته للناصيري بإنهاء التجديد، إلا أن اللاعب ماطل في حسم مستقبله مع الفريق وطلب الحصول على راتب مالي ضخم –بحسب ما أقرته الصحف المغربية-.

وبحسب ما ذكرته "المنتخب" المغربية في نسختها الورقية، فإن رئيس الوداد المغربي كلمة النهاية في قصة الشد والجذب بينه وبين محمد ناهيري لاعب الفريق، كما رفض اقتراح وكيل أعمال ناهيري بعقد جلسة ثلاثية للوصول لحل يرضي جميع الأطراف.

وقالت "المنتخب" إن الناصيري رئيس الوداد أخبر وكيل أعمال اللاعب أن ناهيري أخل بميثاق التعاقد وتخلف عن التدريبات الجماعية للفريق.

وأضاف: "حينما عُرض عليه صيغة التمديد الجديدة للعقد لم يحترم أسرار النادي وأعلن عنها في تصريحات صحفية".

وتابع الناصيري: "لا تفاوض مع لاعب يملي علينا ما ينبغي أن نقوم به، لاعب تخلى عنا رغم أن القانون في صف النادي، لا تفاوض مع لاعب يتمرن في الغابة.. من يريد التفاوض عليه أولا أن يلتحق بتدريبات الفريق ويعرض نفسه على المدرب ويعتذر لزملائه ولجماهير الوداد ويلتزم بمساعدة النادي حتى آخر مباراة في الموسم، بعدها سيكون لكل حادث حديث، أما غير هذا فلا تفاوض".

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من ناحية أخرى، وجد جاريدو نفسه أمام مأزق كبير بالبحث عن بديل ناهيري دون إحداث خلل في توازن الفريق، وبدأ المدرب الإسباني التفكير في مناوبة بعض اللاعبين الذين يجيدون اللعب في مراكز مختلفة لتعويض غياب ناهيري.

وبحسب ما ذكرته الصحيفة المغربية، فإن جاريدو اضطر خلال التدريبات الجماعية للفريق الاعتماد على خدمات أيوب العملود في مركز الظهير الأيسر، بينما يشغل الناحية اليمنى اللاعب عبد اللطيف نصير.

كما لجأ المدرب الإسباني لتجربة حيلة أخرى بالاعتماد على علمود في الناحية اليمني، على أن يشغل بدر كادرين ناحية الشمال.

أما الحيلة الثالثة فهي التناوب بين عملود ونصير في الناحية اليمني، بينما يشغل الناحية اليسرى الوافد الجديد يحيى عطية الله.

وعادت منافسات الدوري المغربي لاستكمال نشاطها، وخطف الوداد نقطة ثمينة من نظيره مولودية وجدة بالتعادل بهدف لمثله خلال الجولة الـ19.

جدير بالذكر أن الوداد هو منافس الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.