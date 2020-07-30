مران الأهلي.. تقسيمة قوية.. نصائح لأجايي وجيرالدو.. وجلسة مع كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

واصل الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الخميس، على ملعب مختار التتش، في إطار الاستعدادات لعودة دوري WE المصري في السادس من أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يحصل اللاعبون على راحة سلبية من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة تبدأ من غد الجمعة، على أن يستأنف الفريق مرانه الأحد المقبل.

وقاد توماس بينكيل، مُخطط أحمال الفريق اللاعبين في فقرة تدريبات بدنيه وتأهيلية، كما أدى اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية والجري حول الملعب، بالإضافة إلى فقرات متنوعة من التدريبات البدنية بالكرة.

وحرص رينيه فايلر المدير الفني للفريق على عقد محاضرة فنية مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران، لتوجيه النصائح بعض اللاعبين قبل بداية المران، بجانب تقسيم اللاعبين لعدة مجموعات وتحديد بعض الأمور الفنية.

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وخاض اللاعبون تقسيمة قوية على ملعب التتش، حيث قسَّم فايلر اللاعبين إلى ثلاثة فرق، وأجرى تقسيمة فنية متغيرة بين الفرق الثلاثة على جزء من الملعب، وذلك في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة.

من ناحية أخرى، عقد السويسري جلسة مع محمود عبد المنعم كهربا، استمرت حوالي 10 دقائق، تحدث خلالها حول بعض الأمور الفنية والتعليمات التي يتطلب اللاعب تنفيذها.

كما عقد جلسة أخرى مع الثنائي جونيور أجايي وجيرالدو دا كوستا لتوجيه بعض النصائح لهما بجانب منحهما بعض التعليمات الفنية المطلوبة منهما.

ويستهل الأهلي بطولة الدوري يوم 9 من الشهر المقبل بمواجهة مؤجلة أمام إنبي.