إصابة جديدة تضرب برشلونة قبل مواجهة نابولي المرتقبة

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسمياً عن إصابة جديدة بين صفوفه قبل مواجهة نابولي الإيطالي المرتقبة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. أبطال أوروبا. وأصدر النادي الكتالوني بياناً رسمياً، أعلن فيه عن إصابة لاعب الوسط المدافع الشاب خورخي كوينكا في عضلات الفخذ الأيمن. خورخي كوينكا في عضلات الفخذ الأيمن. وكانت موجة من الإصابات قد ضربت صفوف البلوجرانا، في الفترة الأخيرة، حيث تضم قائمة اللاعبين المصابين كل من اومتيتي، جريزمان، انسو فاتي.

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