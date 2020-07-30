ثلاث غرز لمدبولي بعد ودية الإسماعيلي والمقاصة

تعرض أحمد مدبولى صانع ألعاب الإسماعيلى لجرح غائر فى جانب رأسه ، على هامش مشاركته فى ودية اليوم أماممصر المقاصة.
وتعادل الفريقان مساء اليوم بهدف لكل فريق ضمن تحضيراتهما لاستئناف مسابقةالدورى المصري الممتاز .
وتم اجراء خياطة 3 غرز للاعب القادم الزمالك حيث من المقرر أن يشارك بالتدريبات بشكل طبيعى بعد انقضاء اجازة عيد الأضحى المبارك.
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