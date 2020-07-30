أحمد أحمد يكشف موقفه من الترشح لرئاسة الكاف في انتخابات 2021

كشف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن موقفه من الترشح لفترة رئاسية ثانية في انتخابات الكاف المقرر اقامتها في 2021.

وقال أحمد أحمد في تصريحات

لشبكة "بي بي سي" أنه لم يحسم موقفه النهائي من الترشحة مرة ثانية، مشيراً الي انه يستشير العديد من الأطراف المؤثرة في كرة القدم الإفريقية قبل اتخاذ قراره النهائي.

وأكد رئيس الكاف، لا اشغل هذا المنصب لاسباب شخصية، ولكن من أجل العمل الجماعي، لذلك لا اريد أن افكر كثيراً في الأمر، عندما اتخذ قراراً نهائياً سأخبركم بذلك.

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