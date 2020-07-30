أقام السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقسيمة قوية على ملعب التتش بالجزيرة في الصباحي للفريق. وقسَّم فايلر اللاعبين إلى ثلاثة فرق، وأجرى تقسيمة فنية متغيرة بين الفرق الثلاثة على جزء من الملعب، وذلك في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة. فنية متغيرة بين الفرق الثلاثة على جزء من الملعب، وذلك في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة. ويستعد الأهلي لاستئناف بطولة الدوري التي توقفت عدة أشهر بسبب جائحة توقفت عدة أشهر بسبب جائحة كورونا وتقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل ويستهلها الاهلي يوم 9 من الشهر المقبل بمواجهة إنبي، كما يستعد الفريق لمباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي في سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تقسيمة قوية للاعبي الأهلي في التدريبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.