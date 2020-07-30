تقسيمة قوية للاعبي الأهلي في التدريبات

أقام السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقسيمة قوية على ملعب التتش بالجزيرة في الصباحي للفريق.
وقسَّم فايلر اللاعبين إلى ثلاثة فرق، وأجرى تقسيمةفنية متغيرة بين الفرق الثلاثة على جزء من الملعب، وذلك في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة.
ويستعد الأهلي لاستئناف بطولة الدوري التيتوقفت عدة أشهر بسبب جائحة كورونا وتقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل ويستهلها الاهلي يوم 9 من الشهر المقبل بمواجهة إنبي، كما يستعد الفريق لمباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي في سبتمبر وأكتوبر المقبلين.
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