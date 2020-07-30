شاهد .. يوفنتوس يعلن قميصه الجديد لموسم 2020/2021

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كشف نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم الخميس، عن قيمصه الجديد للموسم المقبل 2020/2021.
نشر حساب نادي يوفنتوس عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، فيديو لقميص الفريق الكروي الجديد المعروف بألوانه الأبيض و الأسود وكتب عليه:" فخامة خطوطنا، إليكم قميص يوفنتوس الجديدلموسم 20/21".
ظهر في الفيديو التقديمي للقميص الجديد نجوم الفريق الأول، مثل كريستيانو رونالدو ، وباولو ديبالا وماتياس دي ليخت، ودوجلاس كوستا نجوم الفريق، و لاعبة من صفوف الفريق النسائي بالنادي الإيطالي.
وحسم نادي يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي في الجولة السادسة والثلاثين، أي قبل جولتين من نهاية الكالتشيو، بعد الفوز على سامبدوريا بهدفين دون رد، على ليتوج به للمرة التاسعة على التوالي في رقم قياسي في عمر مسابقة الدوري.
وتعرض يوفنتوس لهزيمة مفاجأة أمس الأربعاء أمام فريق كالياري بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من الكالتشيو.
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