فايلر يمنح تعليمات خاصة للثنائي أجايي وجيرالدو في مران الأهلي

عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع ثنائي الفريق جونيور أجايي وجيرالدو دا كوستا على هامش المران الجماعي اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وعقد فايلر جلسة مع الثنائي قبل بداية فقرة التقسيمة، وذلك لتوجيه بعض النصائح لهما بجانب منحهما بعض التعليمات الفنية المطلوبة منهما. ويستعد الأهلي لاستئناف بطولة الدوري التي