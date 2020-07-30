عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع ثنائي الفريق جونيور أجايي وجيرالدو دا كوستا على هامش المران الجماعي اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
وعقد فايلر جلسة مع الثنائي قبل بداية فقرة التقسيمة، وذلك لتوجيه بعض النصائح لهما بجانب منحهما بعض التعليمات الفنية المطلوبة منهما. ويستعد الأهلي لاستئناف بطولة الدوري التيتوقفت عدة أشهر بسبب جائحة كورونا وتقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل ويستهلها الأهلي يوم 9 من الشهر المقبل بمواجهة إنبي، كما يستعد الفريق لمباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي في سبتمبر وأكتوبر المقبلين.
كانت هذه تفاصيل خبر فايلر يمنح تعليمات خاصة للثنائي أجايي وجيرالدو في مران الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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