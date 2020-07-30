عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، جلسة مع محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق على هامش المران الصباحي للفريق الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.
وتحدث السويسري مع كهربا –بحضور عمرو محب مترجم فايلر – في الجلسة حول بعض الأمور الفنية والتعليمات التي يتطلب اللاعب تنفيذها حيث استمرت الجلسة لمدة ١٠ دقائق.
ويستعد الأهلي لاستئناف بطولة الدوري التي توقفت عدة أشهر بسبب جائحة كورونا وتقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل ويستهلها الأهلي يوم 9 من الشهر المقبل بمواجهة إنبي، كما يستعد الفريق لمباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي في سبتمبر وأكتوبر المقبلين.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل جلسة فايلر مع كهربا في تدريب الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.