تفاصيل جلسة فايلر مع كهربا في تدريب الأهلي

عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، جلسة مع محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق على هامش المران الصباحي للفريق الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

وتحدث السويسري مع كهربا –

بحضور عمرو محب مترجم فايلر – في الجلسة حول بعض الأمور الفنية والتعليمات التي يتطلب اللاعب تنفيذها حيث استمرت الجلسة لمدة ١٠ دقائق.

ويستعد الأهلي لاستئناف بطولة الدوري التي توقفت عدة أشهر بسبب جائحة كورونا وتقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل ويستهلها الأهلي يوم 9 من الشهر المقبل بمواجهة إنبي، كما يستعد الفريق لمباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي في سبتمبر وأكتوبر المقبلين.