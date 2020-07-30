رياضة | الأهلي يُجهز عرضًا جديدًا لضم رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يُجهز عرضًا جديدًا لضم رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي النادى الأهلى لحسم موقف جناح الفريق رمضان صبحي والمعار من صفوف هيدرسفيلد تاون الانجليزي حتي نهاية الموسم الحالي بالبقاء أو الرحيل خلال الفترة المقبلة. وكان النادى الأهلى قد أعطي مُهلة لفريق هيدرسفيلد من أجل الرد على العرض المقدم للتعاقد بصورة نهائية مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وهي لأخر الشهر الجاري . ويُعد رمضان صبحي أحد أهم العناصر الأساسية في تشكيل المدير الفنى السويسري للفريق رينيه فايلر مما يجعل النادى الأهلى يتمسك بضمه بصورة نهائية . وكشفت تقارير صحفية أن الأهلي يرصد مبلغ 4 مليون يورو لضم اللاعب بشكل نهائي من فريق هيدرسفيلد تاون الانجليزي.

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