رياضة | شاهد.. يوفنتوس يعلن عن قميصه الفريق الجديد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر شاهد.. يوفنتوس يعلن عن قميصه الفريق الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي يوفنتوس رسميًا، اليوم الخميس، عن قميصه الأساسي للموسم الجديد 2020-2021.

ونشر الحساب الرسمي ليوفنتوس عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو ترويجي للقميص الجديد، والذي ظهر من خلاله مجموعة من لاعبي الفريق الأول، أبرزهم الثلاثي كريستيانو رونالدو، باولو ديبالا، وماتياس دي ليخت.

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واستعاد يوفنتوس في قميصه الجديد، تصميمه التاريخي والذي يتميز باللونين الأبيض والأسود بشكل طولي، لكن يصاحبه لمسة إبداعية من الشركة الراعية.

وتم إضفاء اللون الذهبي على قميص البيانكونيري في بعض التفاصيل، مثل الشركة الراعية، والشركة المنتجة للقميص، بالإضافة إلى شعار النادي.

ونجح يوفنتوس في تحقيق لقب الكالتشيو هذا الموسم للمرة التاسعة على التوالي.