رياضة | بعد الشناوي وسمير ومحسن.. الأهلي يجدد عقد خليفة معلول

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد الشناوي وسمير ومحسن.. الأهلي يجدد عقد خليفة معلول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، في الحصول علىلى توقيع محمد شكري ظهير أيسر فريق الشباب، لتجديد عقده بالفترة المقبلة.

وقام شكري بالتوقيع على عقود تجديده لمدة 5 سنوات مقبلة، بعدما ظهر بمستوى مميز ولفت أنظار السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وكان فايلر، أكد على أهمية اللاعب مستقبلا، مشيرًا إلى أنه سيكون بديلا التونسي علي معلول بالسنوات المقبلة وسيقود الجبهة اليسرى لسنوات.

ووقع شكري على عقود استمراره في الأهلي لمدة 5 سنوات مقبلة، بعدما كان يحق له التوقيع لأي نادي جديد بداية الموسم الكروي المقبل