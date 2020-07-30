رياضة | مفاجأة.. فايلر يرفض عودة أزارو من جديد للأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. فايلر يرفض عودة أزارو من جديد للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر، أن رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي، لا يريد بقاء وليد آزارو، ضمن صفوف الفريق في الموسم القادم.

وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "تحدثت مع وكيل وليد آزارو، اللاعب عاد إلى المغرب، سيحصل على أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع راحة سلبية، سيتم إرسال برنامج بدني وسيتم متابعته من جانب الجهاز الفني".

وأضاف:" آزارو سيعود بعد شهرين إلى النادي الأهلي، لاستكمال عقده مع الأهلي".

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وأكد:" وكيل آزارو أبلغني بأن عقد اللاعب لازال ممتد، واللاعب ملتزم بذلك".

وواصل:" لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي في الوقت الحالي لديها حالة قلق كبيرة من رحيل أزارو بشكل مجاني في الموسم القادم، خصوصا وانه باقي له موسم واحد في عقده مع النادي".

وواصل:" أزارو حتى الآن هو نقطة خلاف بين رينيه فايلر ولجنة التخطيط بالأهلي، اللجنة تريد عودته في بداية الموسم القادم وتسعى إلى تمديد عقده موسمين ،وفايلر يؤكد أنه ليس في حاجة لوجوده".

وأتم:" أزارو في شهر يناير القادم سيكون من حقه التفاوض مع أي نادٍ، وممكن في نهاية الموسم المقبل يرحل عن الأهلي من مقابل للقلعة الحمراء".