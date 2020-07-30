رياضة | تفاصيل جلسة فايلر وكهربا في مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل جلسة فايلر وكهربا في مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد جلسة مع محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق على هامش المران الصباحي للفريق الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

وتحدث السويسري مع كهربا - بحضور عمرو محب مترجم فايلر - في الجلسة حول بعض الأمور الفنية والتعليمات التي يتطلب اللاعب تنفيذها حيث استمرت الجلسة لمدة ١٠ دقائق.

ويستعد الأهلي لاستئناف بطولة الدوري التي توقفت عدة أشهر بسبب جائحة كورونا وتقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل ويستهلها الأهلي يوم 9 من الشهر المقبل بمواجهة إنبي، كما يستعد الفريق لمباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي في سبتمبر وأكتوبر المقبلين.