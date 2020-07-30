رياضة | موعد مباراتي الأهلي ضد الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراتي الأهلي ضد الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أمس الأربعاء 29 يوليو رسميا مواعيد مباريات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا والذي يتواجد فيه كل من الأهلي والزمالك من مصر والوداد والرجاء من المغرب.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي الوداد البيضاوي يوم 5 سبتمبر المقبل ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على أرض الوداد.

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بينما ستقام مبارة إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد البيضاوي في بداية شهر أكتوبر المقبل على أرض الأهلي.

ولم يستقر الاتحاد الإفريقي حتى الآن على توقيت مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أو على البلد التي ستقام عليها المباريات ولكن من المتوقع أن يتم تحديدهم خلال أيام قليلة من الآن.