رياضة | بمشاركة 89 لاعبا دوليا.. قطار دوري السلة الأمريكي يعود من جديد بعد 4 أشهر من التوقف

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بمشاركة 89 لاعبا دوليا.. قطار دوري السلة الأمريكي يعود من جديد بعد 4 أشهر من التوقف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد توقف دام 4 أشهر بسبب فيروس كورونا، يعود دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، اليوم الخميس، بمشاركة 89 لاعباً دولياً من 34 دولة.

وتضم قائمة المشاركين 8 لاعبين سبق لهم اللعب في مباراة كل النجوم، من بينهم لاعب ميلووكي باكس، اليوناني يانيس أنتيتوكومبو، الحاصل على جائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي، ولاعب دالاس مافريكس، السلوفيني لوكا دونتشيتش، بالإضافة إلى لاعب ارتكاز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز، الكاميروني جويل إمبيد.

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ويتصدر دونتشيتش، الحاصل على جائزة أفضل لاعب مبتدئ في الموسم الماضي، قائمة محققي ثلاثة أرقام مزدوجة برصيد 14 مرة.

ويملك كل فريق من الفرق 22 المشاركة في استئناف الموسم لاعباً دولياً واحداً على الأقل، في مقدمتهم مافريكس، ويملك بين صفوفه 7 لاعبين دوليين.

ويشارك 15 لاعباً من كندا، مقابل 7 من فرنسا، ويتبعهما أستراليا، ألمانيا، وصربيا، ولكل منهم 5 لاعبين.