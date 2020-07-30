رياضة | تطورات مفاوضات مانشستر سيتي مع نابولي لضم كوليبالي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تطورات مفاوضات مانشستر سيتي مع نابولي لضم كوليبالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نابولي الإيطالي رد على عرض مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يخطط لضم نجم دفاع الفريق الإيطالي السنغالي خاليدو كوليبالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونوهت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن مانشستر سيتي تقدم بعرض جديد من أجل التعاقد مع كوليبالي مقابل 65 مليون يورو لكن النجم السنغالي لن يتم بيعه بهذا السعر.

وأفادت الشبكة الإيطالية بأن كوليبالي أطلق بعض التصريحات بشأن مستقبله في الفترة الأخيرة أكد أنه قد يكون متاح في فترة الانتقالات الصيفية الحالية ولكن بسعر مناسب كما أن وسائل الإعلام الإيطالية قدرته بمبلغ يتراوح بين 75 و 80 مليون يورو.

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وأوضحت الشبكة الإيطالية أنه لم يصل لكوليبالي أية عروض قريبة من القيمة المذكورة مطروحة على طاولة نابولي لكن النجم السنغالي ليس في عجلة من أمره للرحيل عن فريق الجنوب الإيطالي.

وأكدت الشبكة الإيطالية أن نابولي رفض العرض الأخير المقدم من المان سيتي لضم النجم السنغالي الذي يرتبط مع البارتينوبي بعقد يصل لخط النهاية في يونيو 2023.

وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن كوليبالي لا يمانع الاستمرار في صفوف نابولي طوال مسيرته الكروية علمًا بأن كوليبالي مطلوب في كلا من مانشستر يونايتد وليفربول لتدعيم الدفاع.