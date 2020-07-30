رياضة | كارتيرون يمنح الزمالك الضوء الأخضر لرحيل نجمي الفريق

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يمنح الزمالك الضوء الأخضر لرحيل نجمي الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على رحيل ثنائي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ومنح كارتيرون، الضوء الأخضر لإدارة ناديه من أجل تسويق الثنائي الكونغولي كاسونجو ومحمد حسن، لعدم الحاجة الفنية إلى خدماتهم بالموسم الجديد.
وجاء طلب المدير الفني، بعدما فشل الثنائي في الحصول على ثقته ببقائهم خلال الموسم الجديد، وابتعادهم من التشكيل الأساسي.
ومن المنتظر، أن يتخذ مسؤولو القلعة البيضاء قرار بتسويق الثنائي والبحث لهم عن أندية للحصول على خدماتهم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.