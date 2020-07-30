رياضة | كارتيرون يمنح الزمالك الضوء الأخضر لرحيل نجمي الفريق

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يمنح الزمالك الضوء الأخضر لرحيل نجمي الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على رحيل ثنائي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومنح كارتيرون، الضوء الأخضر لإدارة ناديه من أجل تسويق الثنائي الكونغولي كاسونجو ومحمد حسن، لعدم الحاجة الفنية إلى خدماتهم بالموسم الجديد.

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وجاء طلب المدير الفني، بعدما فشل الثنائي في الحصول على ثقته ببقائهم خلال الموسم الجديد، وابتعادهم من التشكيل الأساسي.

ومن المنتظر، أن يتخذ مسؤولو القلعة البيضاء قرار بتسويق الثنائي والبحث لهم عن أندية للحصول على خدماتهم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.