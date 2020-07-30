شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم يغيب 5 أسابيع.. وتجدد الأزمة بين «فايلر» والجهاز الطبي بسبب «الشحات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح في حكم المؤكد غياب ياسر إبراهيم، مدافع النادي الأهلي، عن الفريق لمدة 5 أسابيع بعد تعرضه لإصابة في كاحل القدم خلال مباراة الشياطين الحمر أمام الجونة الودية.

وعلى جانب آخر، علمت «المصري اليوم» أن الأزمة تجددت بين المدير الفني السويسري رينيه فايلر والجهازين الطبي والإداري بسبب اللاعب حسين الشحات.

وكان الخلاف قد نشب في الأساس بسبب تأخر جراحة الفتاق التي أجراها اللاعب قبل أيام قليلة من استئناف التدريبات، وعدم الخضوع لها خلال فترة التوقف الطويلة، ما سيؤخر عودته للمشاركة مع الفريق واستعادة مستواه، رغم الاحتياج لخدماته مع عودة الدوري وكذلك المشاركة الأفريقية.