شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الخطاب المنتظر من الفيفا لاتحاد الكرة بشأن الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - من المنتظر أن يصل، اليوم الخميس، خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لاتحاد الكرة، إذ سيطلب من اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد، برئاسة عمرو الجنايني، الدعوة لجمعية عمومية لمناقشة اللائحة وإقامة انتخابات جديدة.

وسيتضمن الخطاب مد مدة عمل اللجنة لـ 4 شهور أخرى، أي حتى أول شهر نوفمبر القادم، وهو الحد الأقصى الذي وافق عليه الاتحاد الدولي بعد طلب اللجنة الخماسية التمديد لها لمدة ما بين 6-7 أشهر أخرى، كما علمت «المصري اليوم».

وخلال اجتماع في الفيفا، أمس الأربعاء، قرر الاتحاد الدولي ضرورة إجراء انتخابات في مصر وعدم قبول لجنة معينة مرة أخرى، إذ سيمتد عمل الاتحاد المنتخب القادم لمدة عام واحد.

وسيكون على اللجنة الخماسية الدعوة لجمعية عمومية طارئة لمناقشة اللائحة الجديدة تمهيدًا لإجراء الانتخابات بناء على الخطاب، الذي قد يتأخر بسبب الأعياد، ليكن من المنتظر أن يصل في وقت أقصاه عقب عيد الأضحى مباشرة.